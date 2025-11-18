To θέμα του Met Gala 2026 αποκαλύφθηκε
MARIE CLAIRE

Όλα όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής.

Έπειτα από μια σειρά αξέχαστων θεματικών που σημάδεψαν τον θεσμό τα τελευταία χρόνια, το Costume Institute του Μητροπολιτικού Μουσείου ανακοίνωσε το θέμα του 2026: «Costume Art». «Ο τίτλος Costume Art αναφέρεται στην ίδια την ιστορία του Costume Institute», δήλωσε ο επιμελητής του Ινστιτούτου, Andrew Bolton, στη συνέντευξη Τύπου της 17ης Νοεμβρίου. Όπως εξήγησε, η μόδα αποκτά συχνά «καθεστώς τέχνης λόγω και όχι παρά της σχέσης της με το σώμα».

