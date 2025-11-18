To θέμα του Met Gala 2026 αποκαλύφθηκε

Έπειτα από μια σειρά αξέχαστων θεματικών που σημάδεψαν τον θεσμό τα τελευταία χρόνια, το Costume Institute του Μητροπολιτικού Μουσείου ανακοίνωσε το θέμα του 2026: «Costume Art». «Ο τίτλος Costume Art αναφέρεται στην ίδια την ιστορία του Costume Institute», δήλωσε ο επιμελητής του Ινστιτούτου, Andrew Bolton, στη συνέντευξη Τύπου της 17ης Νοεμβρίου. Όπως εξήγησε, η μόδα αποκτά συχνά «καθεστώς τέχνης λόγω και όχι παρά της σχέσης της με το σώμα».



