To θέμα του Met Gala 2026 αποκαλύφθηκε
To θέμα του Met Gala 2026 αποκαλύφθηκε
Όλα όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής.
Όλα όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής.
Έπειτα από μια σειρά αξέχαστων θεματικών που σημάδεψαν τον θεσμό τα τελευταία χρόνια, το Costume Institute του Μητροπολιτικού Μουσείου ανακοίνωσε το θέμα του 2026: «Costume Art». «Ο τίτλος Costume Art αναφέρεται στην ίδια την ιστορία του Costume Institute», δήλωσε ο επιμελητής του Ινστιτούτου, Andrew Bolton, στη συνέντευξη Τύπου της 17ης Νοεμβρίου. Όπως εξήγησε, η μόδα αποκτά συχνά «καθεστώς τέχνης λόγω και όχι παρά της σχέσης της με το σώμα».
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα