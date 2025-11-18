Ο Βασίλης Ζούλιας παρουσίασε τη νέα συλλογή του με τίτλο «Beautiful»
Ο Βασίλης Ζούλιας παρουσίασε τη νέα συλλογή του με τίτλο «Beautiful»
Στο ηλιόλουστο γκολφ της Γλυφάδας.
O σχεδιαστής Βασίλης Ζούλιας παρουσίασε τη νέα συλλογή του για το καλοκαίρι 2026 με τίτλο «Beautiful» στο πλαίσιο της 37ης Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας, στις εντυπωσιακές εγκαταστάσεις του Golf Club της Γλυφάδας.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα