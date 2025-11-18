«Βρισκόμαστε πολύ κοντά στο να νικήσουμε τον καρκίνο μια για πάντα»

Οκαρκίνος σκοτώνει χωρίς διακρίσεις. Μέχρι το 2040, μισό εκατομμύριο άνθρωποι τον χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο θα λαμβάνουν διάγνωση. Μια νέα γενιά Βρετανών επιστημόνων βρίσκεται στην πρώτη γραμμή μιας επανάστασης που υπόσχεται να αλλάξει τα πάντα, από την έγκαιρη ανίχνευση μέχρι την πλήρη πρόληψη.Η καθηγήτρια που θέλει να σταματήσει τον καρκίνο πριν καν ξεκινήσειΗ Sarah Blagden, ογκολόγος και ερευνήτρια στην Οξφόρδη, οραματίζεται έναν κόσμο όπου ο καρκίνος δεν θα φτάνει καν στο στάδιο της διάγνωσης. Δουλεύοντας χρόνια με βαριά ασθενείς, έχοντας χάσει μέλη της οικογένειάς της και βλέποντας νέους ανθρώπους να εξαντλούνται από τις θεραπείες, αποφάσισε να ακολουθήσει μια ριζοσπαστική ιδέα: να «εκπαιδεύσει» το ανοσοποιητικό σύστημα να αναγνωρίζει και να καταστρέφει τα προκαρκινικά κύτταρα πριν εξελιχθούν σε όγκο.«Τα καρκινικά κύτταρα φορούν έναν μανδύα αορατότητας. Αν καταφέρουμε να εντοπίσουμε τις αλλαγές νωρίτερα, μπορούμε να τα σταματήσουμε πριν γίνουν επικίνδυνα», λέει.Το 2025 ξεκινά κλινικές δοκιμές της πρώτης εμβολιαστικής αγωγής πρόληψης του καρκίνου του πνεύμονα στην Οξφόρδη. Αν όλα πάνε καλά, μέσα σε δέκα χρόνια θα μπορούσε να υπάρχει ένα ενιαίο εμβόλιο κατά πολλών ειδών καρκίνου.Το έργο της στηρίζεται από το Cancer Research UK και το CRIS Cancer Foundation και αξιοποιεί την τεχνολογία του εμβολίου Oxford–AstraZeneca για τον Covid-19.«Το στρες δεν προκαλεί καρκίνο»Η Sarah Blagden τονίζει ότι το άγχος δεν προκαλεί καρκίνο. Όπως εξηγεί, πολλοί ασθενείς αναρωτιούνται αν ένα τραυματικό γεγονός πυροδότησε την ασθένειά τους, όμως στην πραγματικότητα ο καρκίνος συνήθως ξεκινά να αναπτύσσεται έως και δέκα χρόνια πριν. Ωστόσο, σημειώνει ότι ορισμένοι τύποι «φυσιολογικού» στρες στο σώμα, όπως η κατανάλωση επεξεργασμένων τροφών ή το κάπνισμα, πρέπει να αποφεύγονται. Παρά την καθημερινή επαφή της με βαριές περιπτώσεις, δεν ζει με φόβο.