Ελίζαμπεθ Όλσεν: «Ανέκαθεν με φανταζόμουν να πεθαίνω μόνη»
Σε μια νέα δήλωσή της, για την προώθηση της νέας της ταινίας, «Eternity», περιγράφει πως φανταζόταν τον εαυτό της στο μακρινό μέλλον, όταν ήταν μικρότερη
Η Elizabeth Olsen πρωταγωνιστεί σε μια νέα ρομαντική κομεντί με τίτλο «Eternity» σε σκηνοθεσία David Freyne, μαζί με τους Miles Teller και Callum Turner. Υποδύεται μια γυναίκα, την Joan, η οποία βρίσκεται σε μια μετά θάνατον ζωή όπου έχει μία εβδομάδα να επιλέξει με ποιον θα περάσει την αιωνιότητά της: με τον άντρα με τον οποίο πέρασε τη ζωή της ή την πρώτη της αγάπη, που είχε πεθάνει νέος και την περίμενε εδώ και δεκαετίες;
