Ελίζαμπεθ Όλσεν: «Ανέκαθεν με φανταζόμουν να πεθαίνω μόνη»

Η Elizabeth Olsen πρωταγωνιστεί σε μια νέα ρομαντική κομεντί με τίτλο «Eternity» σε σκηνοθεσία David Freyne, μαζί με τους Miles Teller και Callum Turner. Υποδύεται μια γυναίκα, την Joan, η οποία βρίσκεται σε μια μετά θάνατον ζωή όπου έχει μία εβδομάδα να επιλέξει με ποιον θα περάσει την αιωνιότητά της: με τον άντρα με τον οποίο πέρασε τη ζωή της ή την πρώτη της αγάπη, που είχε πεθάνει νέος και την περίμενε εδώ και δεκαετίες;