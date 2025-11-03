Ο σταρ που αγαπήσαμε στην ταινία Νικίτα, έφυγε από τη ζωή - Δείτε φωτογραφίες

ΟTchéky Karyo, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Γάλλους ηθοποιούς με διεθνή καριέρα, πέθανε την Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου, σε ηλικία 72 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Σύμφωνα με δήλωσή τους στο AFP, ο ηθοποιός «έχασε τη μάχη με τον καρκίνο».Γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη το 1953, ξεκίνησε την καριέρα του στο γαλλικό θέατρο και κινηματογράφο τη δεκαετία του ’80, κερδίζοντας από νωρίς διακρίσεις για το ταλέντο του. Έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό με τη συμμετοχή του στην περιπέτεια The Bear του Jean-Jacques Annaud (1988) και δύο χρόνια αργότερα με τον ρόλο του πράκτορα στην Nikita του Luc Besson.