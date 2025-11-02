Η Suki Waterhouse σε σπάνια κοινή εμφάνιση με τον Robert Pattinson
MARIE CLAIRE

Η Suki Waterhouse σε σπάνια κοινή εμφάνιση με τον Robert Pattinson

Date night στην πρεμιέρα της νέας ταινίας του ηθοποιού, Die My Love, στη Νέα Υόρκη.

Η Suki Waterhouse σε σπάνια κοινή εμφάνιση με τον Robert Pattinson
Ένα από τα πιο διακριτικά ζευγάρια του Χόλιγουντ έκανε μια σπάνια κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, τραβώντας αμέσως όλα τα βλέμματα. Η Suki Waterhouse και ο Robert Pattinson εμφανίστηκαν μαζί στην πρεμιέρα της νέας ταινίας του ηθοποιού, Die My Love, στη Νέα Υόρκη, και ήταν πραγματικά λαμπεροί.

 
Η Suki επέλεξε μια ρομαντική, αλλά ταυτόχρονα δυναμική εμφάνιση με ένα floral φόρεμα της Zoe Gustavia Anna Whalen, που συνδύαζε floral μπούστο με houndstooth φούστα – ένα αναπάντεχο πάντρεμα υφών που ταίριαξε απόλυτα στο προσωπικό της στυλ. Το look ολοκλήρωσε με καφέ διάφανα stilettos και μια choker δημιουργία της Chloé με χρυσές λεπτομέρειες και κόκκινη πέτρα, δίνοντας μια ρετρό, αλλά απόλυτα μοντέρνα πινελιά.
