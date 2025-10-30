Η Σάρον Στόουν με κόκκινο τζάκετ και μαύρο παντελόνι - Εικόνα
Η Σάρον Στόουν με κόκκινο τζάκετ και μαύρο παντελόνι - Εικόνα
Σε μια φθινοπωρινή εμφάνιση έμπνευση
Η Sharon Stone εμφανίστηκε στο event Raising Brows Live στο Λος Άντζελες στις 23 Οκτωβρίου, με ένα outfit που συνδυάζει διαχρονική απλότητα και σύγχρονη κομψότητα. Επέλεξε ένα μαύρο παντελόνι σε γραμμή flared, σιλουέτα που επανέρχεται δυναμικά, το οποίο συνδύασε με ένα κοντό, δερμάτινο σακάκι σε ruby red απόχρωση. Κάτω από το jacket φόρεσε ένα λευκό tank top, δημιουργώντας αντίθεση. Το look ολοκληρώθηκε με μαύρα pointed-toe παπούτσια και στρογγυλά μαύρα γυαλιά ηλίου.
