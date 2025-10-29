Τζένιφερ Λόρενς: Γιατί σκοπεύει να προχωρήσει σε πλαστική επέμβαση στήθους

Σε μια νέα συνέντευξή της στο New Yorker, η Jennifer Lawrence μίλησε για τις αισθητικές επεμβάσεις που έχει ήδη δοκιμάσει, στα 35 χρόνια της, αλλά και σε ποιες σκοπεύει να καταφύγει στο μέλλον.