Ο Τομ Χανκς γιορτάζει τα γενέθλια της «όμορφης» συζύγου του με μια φωτογραφία από τις διακοπές τους

ΟTom Hanks είχε έναν πολύ τρυφερό τρόπο να ευχηθεί χρόνια πολλά στη σύζυγό του, Rita Wilson, για τα 69α γενέθλιά της, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου.«Αυτή η όμορφη γυναίκα γιορτάζει τα γενέθλιά της σήμερα», έγραψε ο ηθοποιός στη λεζάντα της ανάρτησής του στο Instagram, συνοδεύοντας τη φράση με μια χαμογελαστή φωτογραφία της Wilson, λίγο μετά από μια βουτιά στη θάλασσα στις διακοπές τους.«Είναι αγαπημένη από τον σύζυγό της», πρόσθεσε ο Hanks, κλείνοντας με τη φράση: «Χρόνια πολλά!».