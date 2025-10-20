Scarf Coat: Το δύο σε ένα πανωφόρι επιστρέφει για το φθινόπωρο του 2025
Μερικά από τα ωραιότερα μοντέλα της σεζόν για να διαλέξετε το αγαπημένο σας.
Αν νομίζατε ότι είχαν σύντομη ημερομηνία λήξης, όπως πολλές άλλα micro-trends που διαρκούν λιγότερο και από μια σεζόν, κάνατε λάθος. Ναι, γιατί, αντίθετα, τo scarf coat έχει πλέον καθιερωθεί ως βασικό κομμάτι της γκαρνταρόμπας για τους ψυχρότερους μήνες. Η εξέλιξή του μάλιστα το έχει οδηγήσει πέρα από την κλασική γραμμή του παλτό, σε εκδοχές όπως τζάκετ και πουλόβερ, μια απόδειξη ότι ο ευφυής αυτός σχεδιασμός συνδυάζει στυλ και λειτουργικότητα.
