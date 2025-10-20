Η Χέιλι Μπίμπερ μάς έδειξε πώς κατάφερε να κάτσει στο Academy Museum Gala φορώντας το τόσο στενό φόρεμα (εικόνα)
ΗHailey Bieber έκλεψε τις εντυπώσεις στο Academy Museum Gala του Σαββάτου, 18 Οκτωβρίου, επιλέγοντας για την εμφάνισή της ένα εντυπωσιακό φόρεμα του οίκου Schiaparelli.

 
Το σύνολο, από τη συλλογή Spring 2025 Couture, ήταν σε αποχρώσεις καφέ με έναν διάφανο κορσέ illusion στο χρώμα του δέρματος και βαθύ σκίσιμο στο πλάι, στολισμένο με κρυστάλλους. Τα νύχια της ήταν βαμμένα καφέ για να ταιριάζουν με το φόρεμα, ενώ επέλεξε γόβες για να ολοκληρώσει το σύνολό της.

