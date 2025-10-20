Μετά την κόρη της Pink και ο γιος της έβαψε τα μαλλιά του ροζ (εικόνες)

Ο 8χρονος γιος της Pink υιοθέτησε νέο χρώμα στα μαλλιά του, το οποίο πριν από μερικά χρόνια είχε επιλέξει και η αδερφή του, και δεν είναι άλλο από το ροζ! Ο Jameson φαίνεται να εμπνέεται από την εμβληματική εμφάνιση της μητέρας του στις αρχές των 2000s.Σε ανάρτηση στο Instagram, ο σύζυγος της Pink, Carey Hart, μοιράστηκε μια φωτογραφία του Jameson, ο οποίος ποζάρει φορώντας τη στολή του χόκεϊ με βαμμένα ροζ μαλλιά – το ίδιο ακριβώς χρώμα που φορούσε και η Pink στα πρώτα χρόνια της καριέρας της.Στη λεζάντα της φωτογραφίας, σχολίασε την αγάπη του μικρού για το άθλημα: «Ο Jamo δεν αστειεύεται 🤣🤣🤣. Έτοιμος να ριχτεί στη μάχη 🤣. Δεν ξέρω τίποτα για το χόκεϊ. Η μαμά του τον έβαλε στο άθλημα και το λατρεύει! Είναι φανταστικό να τον βλέπεις να εξελίσσεται σε κάτι καινούριο», έγραψε.