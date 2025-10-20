Ρεμπέκα Χολ: Με διάφανο τοπ που παίζει με τις οπτικές ψευδαισθήσεις
Ρεμπέκα Χολ: Με διάφανο τοπ που παίζει με τις οπτικές ψευδαισθήσεις
Η Βρετανίδα ηθοποιός έκανε μια από τις πιο εκκεντρικές εμφανίσεις στο 2025 Academy Museum Gala
Η Rebecca Hall έδωσε το «παρών» στο 2025 Academy Museum Gala με ένα λουκ από τη συλλογή Thom Browne Άνοιξη 2026 που παίζει με τις οπτικές ψευδαισθήσεις. Πρόκειται για ένα διάφανο body με τρισδιάστατο σχέδιο στο μπούστο σε γκρι, ιβουάρ και μαύρο. Ενώ στο show του οίκου το είδαμε με γκρι pleated skirt και ψηλές κάλτσες, η Βρετανίδα ηθοποιός το συνδύασε με μάξι φούστα, επίσης σε μαύρο χρώμα, φέρνοντας την ισορροπία ανάμεσα στην αποκάλυψη και τη διακριτικότητα.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα