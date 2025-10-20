Τζούλια Ρόμπερτς - Άγιο Εντεμπίρι: Αποκλειστικά στο Marie Claire για το «Μετά το Κυνήγι» - «Στο κέντρο συμβαίνει μια καταιγίδα»
Τζούλια Ρόμπερτς - Άγιο Εντεμπίρι: Αποκλειστικά στο Marie Claire για το «Μετά το Κυνήγι» - «Στο κέντρο συμβαίνει μια καταιγίδα»
Η σταρ του Χόλιγουντ και η ανερχόμενη πρωταγωνίστρια του «The Bear» συνάντησαν το ελληνικό Marie Claire στο Λονδίνο, με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας που σκηνοθέτησε ο Luca Guadagnino
Όταν η Julia Roberts μπαίνει σε ένα δωμάτιο, υπάρχει μια αίσθηση ότι κάτι κινηματογραφικό πρόκειται να συμβεί, ακόμη κι αν πρόκειται απλώς για μια συζήτηση. Περίπου τρεις δεκαετίες μετά από επιτυχίες όπως το «Pretty Woman», το «Notting Hill» και το «Erin Brockovich», που την καθιέρωσαν ως τη λαμπρότερη σταρ του αμερικανικού σινεμά, διανύει μια συναρπαστική και ατρόμητη περίοδο στην καριέρα της. Έχει μεταμορφωθεί σε μια χαμαιλεοντική ηθοποιό, που επιλέγει σύνθετους ρόλους. Στο «Μετά το Κυνήγι» του Luca Guadagnino, δίνει μια από τις πιο πολυεπίπεδες ερμηνείες της: ως Άλμα Όλσον, μια διακεκριμένη καθηγήτρια φιλοσοφίας στο Γέιλ, της οποίας η ηθική πυξίδα αρχίζει να κλονίζεται όταν μια κατηγορία για σεξουαλική επίθεση ταράζει συθέμελα το πανεπιστήμιο.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα