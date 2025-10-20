Η Hermès αποχαιρετά τη μακροβιότερη καλλιτεχνική της διευθύντρια
Η Hermès αποχαιρετά τη μακροβιότερη καλλιτεχνική της διευθύντρια

Η Véronique Nichanian, αποχωρεί έπειτα από 37 χρόνια συνεργασίας με τον οίκο.

Η Hermès γυρίζει σελίδα μετά από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες. Η Véronique Nichanian, καλλιτεχνική διευθύντρια των ανδρικών συλλογών και ένα από τα πιο σταθερά πρόσωπα του οίκου, αποχωρεί έπειτα από 37 χρόνια συνεργασίας. Η τελευταία της συλλογή θα παρουσιαστεί τον Ιανουάριο, ενώ ο διάδοχός της δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

