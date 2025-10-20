Μπλε και καφέ: Ο απρόσμενος χρωματικός συνδυασμός του φετινού φθινοπώρου
Μπλε και καφέ: Ο απρόσμενος χρωματικός συνδυασμός του φετινού φθινοπώρου

Ένα «ασύμβατο» combo που τελικά αποδεικνύεται εξαιρετικά ενδιαφέρoν.

Μπλε και καφέ: Ο απρόσμενος χρωματικός συνδυασμός του φετινού φθινοπώρου
Στις πρόσφατες Εβδομάδες Μόδας, οι πασαρέλες φώτισαν το φθινόπωρο με τολμηρές αποχρώσεις: στη Bottega Veneta, ένα μόνο look συνδύαζε ροζ, chartreuse και γκρι, μια φαινομενικά ασυνήθιστη τριάδα που έγινε αμέσως θέμα συζήτησης μετά το show. Στην Prada, τα χρώματα εναλλάσσονταν σε αναπάντεχες αρμονίες: μπεζ με κίτρινο και μαύρο ή σμαραγδί με ροδακινί και ταμπά.

