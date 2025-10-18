Τα πιο δημοφιλή sneakers του φθινοπώρου σύμφωνα με το street style
Τα πιο δημοφιλή sneakers του φθινοπώρου σύμφωνα με το street style

Τα έντονα κόκκινα, τα λευκά και τα κομψά μαύρα sneakers είναι μερικές από τις πιο δημοφιλείς επιλογές και αποτελούν την ιδανική εναλλαγή στις καθημερινές μπαλαρίνες

O μήνας της μόδας ολοκληρώθηκε ξεκινώντας από την Κοπεγχάγη και στη συνέχεια ακολούθησαν οι Εβδομάδες Μόδας της Νέας Υόρκης, του Λονδίνου και του Μιλάνου όπου σχεδιαστές, συντάκτες και καλοντυμένοι καλεσμένοι θέτουν τις βάσεις στο τι θα είναι trend για την επόμενη σεζόν. Κι ενώ η βιομηχανία έχει στραμμένο το βλέμμα της στο μέλλον των τάσεων της μόδας στις πασαρέλες, εμείς ψάξαμε στο street style σετ εκτός των επιδείξεων για κάποια απαραίτητη έμπνευση για τη μόδα του φθινοπώρου.

