Η πρώτη καθηγήτρια Γυναικολογίας σε ελληνικό πανεπιστήμιο: «Οι εξάψεις στην εμμηνόπαυση αποτελούν δείκτη καρδιαγγειακού κινδύνου»

Εχουν περάσει 26 χρόνια από τότε που η Σοφία Καλανταρίδου εκλέχτηκε, το 1999, λέκτορας στην Ιατρική Σχολή των Ιωαννίνων και έγινε η πρώτη γυναίκα σε πανεπιστημιακή θέση Γυναικολογίας στην Ελλάδα.Το 2012 έγινε η πρώτη καθηγήτρια α’ βαθμίδας στη χώρα μας και από το 2014 διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.Συγχρόνως, είναι πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Οικογενειακού Προγραμματισμού, Αντισύλληψης και Αναπαραγωγικής Υγείας, αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης, ενώ διετέλεσε πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.Η Καλανταρίδου διδάσκει Γυναικολογία (σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών, πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια και εμμηνόπαυση) στους φοιτητές του έκτου έτους Ιατρικής και σε μεταπτυχιακούς του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ και του Πανεπιστημίου Θράκης· παράλληλα, συμμετέχει στις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες για την πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια. Σπούδασε και η ίδια στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και συνέχισε την εκπαίδευσή της στο Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ, όπου έκανε εξειδίκευση στη Γυναικολογική Ενδοκρινολογία.Πώς ήταν η αντιμετώπισή σας ως γυναίκα στον ανδροκρατούμενο χώρο της Γυναικολογίας;Δέχθηκα επιθέσεις και ακόμα δέχομαι. Ο πόλεμος είναι συνεχής, δεν σταματάει. Το ότι είμαι γυναίκα και έχω σημαντικές επιστημονικές δημοσιεύσεις δεν συγχωρείται. Όταν έγινα λέκτορας, το πρώτο πράγμα που είπαν για μένα ήταν ότι τα κατάφερα επειδή ήμουν ανιψιά του καθηγητή Γυναικολογίας. Εννοείται, δεν είχα καμία σχέση μαζί του. Αν όμως ασχολιόμουν με το τι λέει ο ένας και ο άλλος, δεν θα είχα κάνει την πορεία μου. Σήμερα στην Ελλάδα οι γυναίκες σε πανεπιστημιακές θέσεις Γυναικολογίας αποτελούν λιγότερο από το 10%, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο το ποσοστό αυτό είναι 50%.