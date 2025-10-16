Κάτι αλλάζει στους δρόμους του Ιράν: Όλο και περισσότερες γυναίκες κυκλοφορούν χωρίς hijab

Στους δρόμους του Ιράν, και ιδιαίτερα στην πρωτεύουσα, την Τεχεράνη, διαμορφώνεται σιωπηλά μια νέα πραγματικότητα, καθώς γυναίκες κυκλοφορούν δημόσια χωρίς να φορούν στο κεφάλι τη μαντήλα τους, κάτι που θεωρείται υποχρεωτικό βάσει νόμου.Δεν πρόκειται για επίσημη αλλαγή πολιτικής, μιας κα ο νόμος εξακολουθεί να προβλέπει την κάλυψη των μαλλιών και τη σεμνή ένδυση βάσει της Σαρία. Ωστόσο, στην πράξη, το κράτος φαίνεται να έχει περιορίσει την επιβολή του νόμου.Ολοένα και περισσότερες γυναίκες περπατούν στους δρόμους με τα μαλλιά ακάλυπτα, ακόμα και μπροστά σε κυβερνητικά κτίρια ή κοντά σε αστυνομικά τμήματα. Πολλές φέρουν ένα μαντήλι χαλαρά περασμένο στον λαιμό, πιθανότατα, για να είναι προετοιμασμένες «σε περίπτωση ανάγκης», αναφέρουν διεθνή ρεπορτάζ.Όπως περιγράφει ο δημοσιογράφος Richard Engel του NBC News, ο οποίος επισκέφθηκε πρόσφατα την Τεχεράνη, περίπου το 30 με 40% των γυναικών στους δρόμους δεν φορούν hijab.«Περνούν δίπλα από τις Αρχές και κανείς δεν τους λέει τίποτα. Έχει σταματήσει να εφαρμόζεται σε καθημερινή βάση ο νόμος και αυτό είναι μια σημαντική αλλαγή».Την ίδια στιγμή, Ιρανή δημοσιογράφος και ερευνήτρια φύλου που ζει στην Τεχεράνη δηλώνει στη Deutsche Welle ότι «το Ιράν έχει αλλάξει» και ότι η αλλαγή αυτή δεν μπορεί πλέον να ανατραπεί.«Δεν μπορούν πια να μας αναγκάζουν να φοράμε hijab κάθε φορά που βγαίνουμε από το σπίτι», λέει. Η ίδια επιλέγει να εμφανίζεται χωρίς μαντήλα και ενθαρρύνει και άλλες γυναίκες να κάνουν το ίδιο παρά τις απειλές και τις παρενοχλήσεις από το καθεστώς.