«Έχουμε και λέμε»: 10 τρόποι να πετυχαίνετε περισσότερα σε λιγότερο χρόνο

Ο χρόνος είναι το πολυτιμότερο αγαθό, αλλά οι περισσότεροι το ξοδεύουμε απερίσκεπτα, με αποτέλεσμα να αισθανόμαστε μονίμως πως «έχουμε μείνει πίσω».Η ανοργάνωτη Ελιάνα Χρυσικοπούλου συστήνει σε αυτό το πρακτικό επεισόδιο 10 διάσημες μεθόδους διαχείρισης χρόνου και αύξησης της παραγωγικότητας - από το στρώσιμο του κρεβατιού μέχρι τα pomodoros - για να εφαρμόσει ο καθένας εκείνη που του ταιριάζει.