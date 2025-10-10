«Έχουμε και λέμε»: 10 τρόποι να πετυχαίνετε περισσότερα σε λιγότερο χρόνο
Ένα podcast για εκείνους που δεν τους φτάνει ο χρόνος
Ο χρόνος είναι το πολυτιμότερο αγαθό, αλλά οι περισσότεροι το ξοδεύουμε απερίσκεπτα, με αποτέλεσμα να αισθανόμαστε μονίμως πως «έχουμε μείνει πίσω».
Η ανοργάνωτη Ελιάνα Χρυσικοπούλου συστήνει σε αυτό το πρακτικό επεισόδιο 10 διάσημες μεθόδους διαχείρισης χρόνου και αύξησης της παραγωγικότητας - από το στρώσιμο του κρεβατιού μέχρι τα pomodoros - για να εφαρμόσει ο καθένας εκείνη που του ταιριάζει.
