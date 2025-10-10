Angelina Jolie: «Ο χωρισμός ήταν συναισθηματικά επώδυνος για εμένα και τα παιδιά μου
Η ηθοποιός αποκαλύπτει την αλήθεια πίσω από το διαζύγιο με τον Brad Pitt.
Περίπου επτά χρόνια μετά τον χωρισμό του ζευγαριού, η Angelina Jolie σπάει τη σιωπή της και μιλά δημόσια για την πραγματική διάσταση του διαζυγίου της από τον Brad Pitt. Σε μια πρόσφατη ένορκη κατάθεση που ήρθε στο φως μέσα από τη νομική διαμάχη για το γαλλικό οινοποιείο Château Miraval, η ηθοποιός αποκαλύπτει την ψυχική και συναισθηματική φόρτιση που βίωσε, τονίζοντας πως οι αναμνήσεις από το ακίνητο ήταν τόσο επώδυνες, που από το 2016 και μετά δεν το επισκέφθηκε ποτέ ξανά, ούτε εκείνη, ούτε τα παιδιά τους.
«Τα γεγονότα που με οδήγησαν να καταθέσω αίτηση διαζυγίου ήταν ιδιαίτερα δύσκολα. Από τότε, δεν έχω ξαναπατήσει το πόδι μου στο Miraval. Το μέρος είναι φορτισμένο με αναμνήσεις που δεν μπορούμε να αντέξουμε», αναφέρει χαρακτηριστικά στην κατάθεσή της, αποκαλύπτοντας πως η ζωή της από εκείνο το σημείο και έπειτα εστίασε αποκλειστικά στην προστασία της οικογένειάς της.
