Ερμής στον Σκορπιό μέχρι τέλος Οκτωβρίου: Μεγάλες αλλαγές για τέσσερα ζώδια

Τέσσερα ζώδια έχουν εδώ και καιρό την αίσθηση ότι κάτι δεν είναι σε ισορροπία μέσα τους, αλλά από τις 6 Οκτωβρίου 2025, όταν ο Ερμής εισήλθε στο Σκορπιό, όλα άρχισαν να γίνονται κατανοητά.Ο Ερμής, ο πλανήτης που κυβερνά την επικοινωνία και τις νοητικές διαδικασίες, βρισκόταν στον Ζυγό από τις 18 Σεπτεμβρίου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τείναμε να διατηρούμε την ειρήνη και την αρμονία στις σχέσεις, αποφεύγοντας τις συγκρούσεις, αλλά συχνά χάνοντας επαφή με τα πιο βαθιά μας συναισθήματα.Τώρα, με την είσοδο του Ερμή στον Σκορπιό, ξεκινά μια περίοδος ανακαλύψεων, βάθους και μεταμόρφωσης. Αναζητούμε την αλήθεια, αναλύουμε περισσότερο και αντιμετωπίζουμε όσα προηγουμένως καλύπταμε με σιωπή.Αυτή η διέλευση φέρνει έντονη διαίσθηση, ειλικρινή επικοινωνία και δυνατές συναισθηματικές αποκαλύψεις.Για τέσσερα ζώδια, αυτή είναι η στιγμή να επιστρέψουν δυναμικά, να δουν καθαρά και να νικήσουν. Για αυτά ξεκινά μια περίοδος μεγάλων σημείων καμπής και δίκαιων νικών, αναφέρει η Telegraph σε σχετικό άρθρο.