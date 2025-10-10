Βικτόρια Μπέκαμ: «Με ζύγισαν στην τηλεόραση έξι μήνες μετά τη γέννηση του παιδιού μου - Δεν είχα κανέναν έλεγχο»

ΗVictoria Beckham μιλά ανοιχτά για τη σχέση της με το σώμα της, τις διατροφικές διαταραχές και την πίεση που βίωσε από τη δημόσια κριτική.Στο νέο της ντοκιμαντέρ Victoria Beckham, που είναι διαθέσιμο στο Netflix από την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, η σχεδιάστρια και πρώην μέλος των Spice Girls περιγράφει με συγκλονιστική ειλικρίνεια τις δυσκολίες που πέρασε, κυρίως στα πρώτα χρόνια μετά τη διάλυση του συγκροτήματος.«Δεν ξέρω τι έβλεπα όταν κοιτούσα τον εαυτό μου στον καθρέφτη. Ήμουν παχιά; Ήμουν αδύνατη; Δεν ήξερα. Είχα χάσει κάθε αίσθηση της πραγματικότητας. Ήμουν πολύ αυστηρή με τον εαυτό μου. Δεν μου άρεσε αυτό που έβλεπα. Και ήταν πολύ, πάρα πολύ δύσκολο».Παραδέχεται ότι μετά το τέλος των Spice Girls, ένιωσε να χάνει τον έλεγχο πάνω στην εικόνα της. Τότε ήταν που άρχισε να βρίσκει “καταφύγιο” στον έλεγχο του σώματός της. «Μπορούσα να ελέγξω πώς με έβλεπαν μέσα από τα ρούχα. Μπορούσα να ελέγξω το βάρος μου και το έκανα με έναν εξαιρετικά ανθυγιεινό τρόπο. Όταν έχεις μια διατροφική διαταραχή, γίνεσαι πολύ καλή στο να λες ψέματα. Δεν ήμουν ποτέ ειλικρινής με τους γονείς μου. Δεν μίλησα ποτέ δημόσια γι’ αυτό. Αλλά επηρεάζει σε βάθος όταν σου λένε συνεχώς ότι δεν είσαι αρκετά καλή. Νομίζω πως αυτή η φωνή με ακολουθεί από τότε».Η δημόσια πίεση ήταν αφόρητη. Η Victoria θυμάται πως την είχαν αποκαλέσει «Porky Posh» και μετά «Skinny Posh», ανάλογα με τις φωτογραφίες και τις διαθέσεις των media. «Με ζύγισαν σε εθνική τηλεοπτική εκπομπή το 1999 μόλις έξι μήνες μετά τη γέννηση του Brooklyn. Δεν είχα κανέναν έλεγχο πάνω σε αυτά που γράφονταν, στις φωτογραφίες που έβγαιναν. Και έτσι προσπάθησα να τα ελέγξω εγώ — μέσα από το φαγητό, το σώμα και τα ρούχα μου», λέει σήμερα.