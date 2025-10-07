Τα τυχερά ζώδια της εβδομάδας

H Πανσέληνος στον Κριό κορυφώθηκε τα χαράματα και ο Ερμής μετακινείται στον Σκορπιό: Η ενέργεια αυτή θα σας βοηθήσει να υλοποιήσετε τα όνειρά σας, ενώ παράλληλα θα φέρει διαύγεια στις επιλογές σας. Ο Ερμής θα παραμείνει στον Σκορπιό έως τις 29 Οκτωβρίου, καθιστώντας αυτή την περίοδο ιδανική για μεταμόρφωση και εσωτερική διερεύνηση όσων συντονίζονται με την ψυχή σας. Διαβάστε παρακάτω ποια ζώδια ευνοούνται αυτή την εβδομάδα.ΛέωνΗ νέα σας ζωή επιτέλους έχει φτάσει. Η Πανσέληνος στον Κριό φέρνει σε ολοκλήρωση σχέδια που αρχίσατε να κάνετε το 2023. Είτε εστιάσατε ενεργά στους στόχους σας, είτε ζήσατε μια σειρά απρόβλεπτων γεγονότων, η ζωή σας βρίσκεται σε διαδικασία αναβάθμισης και μεταμόρφωσης από τότε που ξεκίνησε ο κύκλος εκλείψεων Κριού-Ζυγού. Ο κύκλος του Κριού σηματοδοτεί νέα ξεκινήματα, αλλά επειδή συνδέεται και με την πύλη εκλείψεων, έχετε περάσει κι από μια σημαντική καρμική κάθαρση. Αφιερώστε χρόνο για να αναλογιστείτε τι έχει αλλάξει μέσα σας και γύρω σας από το 2023 μέχρι σήμερα.