Η Αν Χάθαγουεϊ στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού σαν ροκ σταρ - Το ολόμαυρο σύνολο που επέλεξε (εικόνες)
Η συνάντηση με τη συμπρωταγωνίστριά της στο Ο Διάβολος Φοράει Πράντα 2
Μπορεί η Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι να ήταν γεμάτη παγέτες, εκθαμβωτικές τουαλέτες και θεατρικές σιλουέτες, όμως η Anne Hathaway απέδειξε πως το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές για να ξεχωρίσει.
Το περασμένο Σάββατο, 4 Οκτωβρίου, η σταρ του The Devil Wears Prada εμφανίστηκε στο show της Balenciaga για τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, επιλέγοντας ένα look που θύμιζε ροκ σταρ.
