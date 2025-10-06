Βασίλης Ζούλιας: Θα συνεργαστεί ξανά με την τηλεοπτική σειρά «Emily in Paris»;
Το floral jacket που φόρεσε η Lily Collins είχε γίνει viral: το αναζήτησαν από 165 διαφορετικές χώρες, θυμάται σήμερα ο σχεδιαστής, που ήταν ανάμεσα στους τιμώμενους καλεσμένους του νέου πολιτιστικού τριημέρου της Ύδρας, ArtCinema Hydra
Ένα νέο, ετήσιο τριήμερο τέχνης και κινηματογράφου ήρθε στην Ύδρα, το ArtCinema Hydra, αφιερωμένο στην ανάδειξη του νησιού ως δημιουργικού κόμβου για ανερχόμενους καλλιτέχνες και την τοπική νησιωτική κοινότητα. Ανάμεσα στους τιμώμενους καλεσμένους φέτος ήταν ο Βασίλης Ζούλιας και η Δωροθέα Μερκούρη, σε συνεργασία με το Athens Fashion Film Festival. Ο Έλληνας σχεδιαστής και η Ιταλο-Ελληνίδα ηθοποιός και μοντέλο παρακίνησαν το κοινό να ντυθεί με ρούχα εμπνευσμένα από τη δεκαετία του ‘50, με αφορμή την προβολή της ταινίας «Το παιδί και το δελφίνι», στο Μανδράκι, όπου είχε γυριστεί το 1956, με πρωταγωνίστρια τη Σοφία Λόρεν στον πρώτο της αγγλόφωνο ρόλο, απογειώνοντας τη φήμη του νησιού σε ολόκληρο τον κόσμο.
