Η σέξι εμφάνιση της Kέιτ Μος στο σόου του Tom Ford με αστραφτερό κοστούμι
Διακοσμημένο ολόκληρο με κρύσταλλα.
Μετά την εμφάνισή της στο σόου του Saint Laurent στο Παρίσι, η Kate Moss έδωσε το «παρών» στο show του Tom Ford φορώντας ένα εντυπωσιακό κοστούμι, διακοσμημένο ολόκληρο με κρύσταλλα.
