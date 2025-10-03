«Peaky Blinders»: Επιστρέφει για δύο ακόμα σεζόν
«Peaky Blinders»: Επιστρέφει για δύο ακόμα σεζόν
Θα ξαναδούμε τον Cilian Murphy στον πρωταγωνιστικό ρόλο;
Είναι γεγονός: Η τηλεοπτική σειρά «Peaky Blinders» επιστρέφει, για να αφηγηθεί την ιστορία της νέας γενιάς των Shelbys από το Μπέρμιγκχαμ, όπως επιβεβαίωσε ο δημιουργός της, Steven Knight.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα