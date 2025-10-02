Γιώργος Λάνθιμος: Μοιράστηκε με το ελληνικό κοινό «μια πολύ ιδιαίτερη ικανότητα που έχει η Emma Stone».

Μια μεγάλη έκπληξη περίμενε το κοινό που βρέθηκε στις Νύχτες Πρεμιέρας, στην πρώτη ελληνική προβολή της ταινίας «Βουγονία» του Γιώργου Λάνθιμου: Αφού την προλόγισε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, Λουκάς Κατσίκας, υποδέχτηκε στη σκηνή τον ίδιο τον σκηνοθέτη και τον μοντέρ και επί πολλά χρόνια συνεργάτη του, Γιώργο Μαυροψαρίδη.