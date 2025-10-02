Μπάρον Τραμπ: Ο μικρότερος γιος του Ντόναλντ Τραμπ μεγάλωσε και έκλεισε ολόκληρο όροφο σε ουρανοξύστη για το ραντεβού του
Μπάρον Τραμπ: Ο μικρότερος γιος του Ντόναλντ Τραμπ μεγάλωσε και έκλεισε ολόκληρο όροφο σε ουρανοξύστη για το ραντεβού του
Έχοντας πάντα δίπλα του μυστική ασφάλεια
ΟBarron Trump, ο νεότερος γιος του πρώην Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Donald Trump, φαίνεται πως απολαμβάνει την ανεξαρτησία του, αλλά πάντα υπό αυστηρή ασφάλεια. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Page Six, ο 19χρονος φοιτητής έκλεισε έναν ολόκληρο όροφο στον Trump Tower για ένα ρομαντικό ραντεβού.
Όπως αναφέρουν πηγές του site, η απόφαση να πραγματοποιηθεί το ραντεβού εντός του πολυτελούς κτιρίου στη Fifth Avenue στη Νέα Υόρκη, πάρθηκε για λόγους ασφαλείας. Η ίδια πηγή σημείωσε ότι ένας ολόκληρος όροφος έκλεισε για να διασφαλιστεί η ιδιωτικότητα του νεαρού Trump και της συνοδού του.
Δεν έχει γίνει γνωστή η ταυτότητα της κοπέλας, ούτε επιβεβαιώνεται αν ο Barron βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε κάποια σχέση. O The Independent ανέφερε ότι ήρθε σε επαφή με τον Λευκό Οίκο και το Trump Tower για σχόλια, χωρίς να έχει υπάρξει απάντηση.
