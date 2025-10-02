Τζέιν Γκούντολ: «Όλοι γελούσαν μαζί μου και μου έλεγαν πως δεν θα τα καταφέρω» - Η απίστευτη ζωή της

Η Βρετανίδα πρωτευοντολόγος και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων Dame Jane Goodall έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών – από φυσικά αίτια, όπως ανακοίνωσε το ινστιτούτο της (Jane Goodall Institute), αποκαλώντας την «ακούραστη υπερασπίστρια» του φυσικού κόσμου. Τα Ηνωμένα Έθνη επίσης απέτισαν φόρο τιμής στη σπουδαία ερευνήτρια, ανακοινώνοντας ότι άφησε πίσω της μια «εξαιρετική κληρονομιά».