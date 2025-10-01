Έρικ Ντέιν: Δήλωσε ότι σκοπεύει να αγωνιστεί κατά του ALS «μέχρι την τελευταία του πνοή»

Ο Eric Dane ταξίδεψε στην Ουάσινγκτον με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό I Am ALS, για να λάβει μέρος σε μια συνάντηση με πολιτικούς εκπροσώπους. Ο 52χρονος ηθοποιός («Grey’s Anatomy», «Euphoria») έχει διαγνωστεί και ο ίδιος με ALS ή αλλιώς τη νόσο του κινητικού νευρώνα και έχει αναλάβει πλέον ακτιβιστική δράση.