Pimple Patches: Τι ακριβώς είναι και πώς μας βοηθούν με τα σπυράκια;

Πότε σώζουν την κατάσταση, τι περιέχουν και γιατί τα προτιμάμε.

Όλες έχουμε βρεθεί μπροστά από τον καθρέφτη να ανακαλύπτουμε ένα επίμονο σπυράκι την πιο ακατάλληλη στιγμή. Και ενώ παλιότερα προσπαθούσαμε να το καλύψουμε με layers από makeup, τώρα έχουμε στη διάθεσή μας κάτι πιο απλό και έξυπνο. Τα pimple patches, ή αλλιώς αυτοκόλλητα για σπυράκια, είναι μικρά επιθέματα που τοποθετούμε απευθείας πάνω στο σπυράκι για να το βοηθήσουμε να υποχωρήσει πιο γρήγορα και χωρίς ερεθισμούς.





Οι πιο συνηθισμένοι τύποι είναι τα hydrocolloid patches, που απορροφούν την περιττή υγρασία και προστατεύουν την περιοχή. Δεν περιέχουν δραστικά συστατικά, κάτι που τα κάνει ιδανικά για εμάς που έχουμε πιο ευαίσθητο δέρμα. Αν το σπυράκι είναι πιο επίμονο ή ξεκινάει να φουσκώνει, υπάρχουν και patches με σαλικυλικό οξύ ή tea tree oil, που βοηθούν στον καθαρισμό των πόρων και στην αντιμετώπιση της φλεγμονής.

01.10.2025, 14:00