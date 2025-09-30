Angelina Jolie: Σε τρυφερές οικογενειακές στιγμές στα γυρίσματα της νέας της ταινίας (φωτογραφίες)

Πριν από λίγες εβδομάδες προκάλεσε αίσθηση η αποκάλυψη του νέου λουκ της Angelina Jolie, η οποία επέλεξε ένα κοντό καρέ σε ξανθό χρώμα για τις ανάγκες του νέου ρόλου της στην ταινία «Anxious People». Τώρα, κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φωτογραφίες από τα γυρίσματα όπου βλέπουμε την 50χρονη ηθοποιό και σκηνοθέτρια να ξεκλέβει μερικές οικογενειακές στιγμές, ανάμεσα στη δουλειά της στο σετ στο Λονδίνο, που μοιράζεται με τους συμπρωταγωνιστές της, Jason Segel και Carol Kane.