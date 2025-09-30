Η Μαντόνα στο πρώτο podcast της: Η δική της επιθανάτια εμπειρία και το όραμα που την έκανε να συγχωρήσει τον αδερφό της

Η Madonna έδωσε την πρώτη της συνέντευξη, και μια από τις πλέον αποκαλυπτικές στη ζωή της, στο podcast «On Purpose», με οικοδεσπότη τον Jay Shetty. Η 67χρονη βασίλισσα της ποπ εστίασε στον ρόλο που έχει παίξει η πνευματικότητα στη ζωή της, ένα ταξίδι που ξεκίνησε λίγο πριν από τη γέννα της πρωτότοκης κόρης της, Lourdes Leon, το 1996, όταν ανακάλυψε το θρησκευτικό κίνημα Καμπάλα. «Πρέπει να έχεις πνευματικότητα για να είσαι επιτυχημένος. Επιτυχία σημαίνει να ζεις μια πνευματική ζωή, τελεία και παύλα. Αν δεν την είχα εγώ, δεν θα ήμουν τώρα εδώ».