Η Μαντόνα στο πρώτο podcast της: Η δική της επιθανάτια εμπειρία και το όραμα που την έκανε να συγχωρήσει τον αδερφό της
MARIE CLAIRE

Η Μαντόνα στο πρώτο podcast της: Η δική της επιθανάτια εμπειρία και το όραμα που την έκανε να συγχωρήσει τον αδερφό της

«Ενώ πέθαινε ο αδερφός μου κατάφερα να του πω, σε αγαπώ και σε συγχωρώ»

Η Μαντόνα στο πρώτο podcast της: Η δική της επιθανάτια εμπειρία και το όραμα που την έκανε να συγχωρήσει τον αδερφό της
Η Madonna έδωσε την πρώτη της συνέντευξη, και μια από τις πλέον αποκαλυπτικές στη ζωή της, στο podcast «On Purpose», με οικοδεσπότη τον Jay Shetty. Η 67χρονη βασίλισσα της ποπ εστίασε στον ρόλο που έχει παίξει η πνευματικότητα στη ζωή της, ένα ταξίδι που ξεκίνησε λίγο πριν από τη γέννα της πρωτότοκης κόρης της, Lourdes Leon, το 1996, όταν ανακάλυψε το θρησκευτικό κίνημα Καμπάλα. «Πρέπει να έχεις πνευματικότητα για να είσαι επιτυχημένος. Επιτυχία σημαίνει να ζεις μια πνευματική ζωή, τελεία και παύλα. Αν δεν την είχα εγώ, δεν θα ήμουν τώρα εδώ».

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης