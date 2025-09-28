Η Selena Gomez και ο Benny Blanco παντρεύτηκαν σε ένα παραμυθένιο σκηνικό στη Σάντα Μπάρμπαρα

Το ζευγάρι είπε το «ναι» μπροστά σε φίλους και αγαπημένα πρόσωπα και μοιράστηκε τις πρώτες φωτογραφίες.



Η Selena Gomez και ο Benny Blanco είναι πλέον και επίσημα παντρεμένοι. Το ζευγάρι μοιράστηκε τις πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο του μέσω Instagram, κάνοντας γνωστή τη χαρμόσυνη είδηση στους εκατομμύρια θαυμαστές τους.





Ο γάμος πραγματοποιήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου σε μια ρομαντική τελετή στη Σάντα Μπάρμπαρα, με καλεσμένους μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα του Hollywood, ανάμεσά τους η Taylor Swift, ο Steve Martin και ο Martin Short. Η δεξίωση φιλοξενήθηκε στο πολυτελές El Encanto Hotel, ενώ η τελετή έγινε σε ιδιωτική κατοικία στην ίδια περιοχή.

