Η Ellen DeGeneres αποχαιρετά τον Tayt, τον νεαρό που πίστευε πως ήταν το «αγόρι» της
Η Ellen DeGeneres αποχαιρετά τον Tayt, τον νεαρό που πίστευε πως ήταν το «αγόρι» της
Ο θαυμαστής που την αποκαλούσε «κοπέλα του» έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 19 ετών.
Η Ellen DeGeneres αποχαιρέτησε με συγκίνηση τον Tayt Andersen, έναν νεαρό θαυμαστή που εμφανίστηκε πολλές φορές στην εκπομπή της και τον οποίο αποκαλούσε «boyfriend». Ο Tayt έφυγε στις 26 Σεπτεμβρίου, μετά από επιπλοκές μόλυνσης, κατά τη διάρκεια της μάχης του με τον καρκίνο, σε ηλικία 19 ετών.
Σε βίντεο στο Instagram, η Ellen είπε: «Είχαμε έναν πολύ ξεχωριστό άνθρωπο· νόμιζε ότι ήμουν η κοπέλα του, οπότε του είπα ότι είναι ο φίλος μου». Πρόσθεσε ότι ο Tayt έφερνε «ζωή και γέλιο» όπου κι αν βρισκόταν και έκλεισε λέγοντας: «Θα μου λείψει»
Σε βίντεο στο Instagram, η Ellen είπε: «Είχαμε έναν πολύ ξεχωριστό άνθρωπο· νόμιζε ότι ήμουν η κοπέλα του, οπότε του είπα ότι είναι ο φίλος μου». Πρόσθεσε ότι ο Tayt έφερνε «ζωή και γέλιο» όπου κι αν βρισκόταν και έκλεισε λέγοντας: «Θα μου λείψει»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα