Η Ellen DeGeneres αποχαιρετά τον Tayt, τον νεαρό που πίστευε πως ήταν το «αγόρι» της

Ο θαυμαστής που την αποκαλούσε «κοπέλα του» έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 19 ετών.



Η Ellen DeGeneres αποχαιρέτησε με συγκίνηση τον Tayt Andersen, έναν νεαρό θαυμαστή που εμφανίστηκε πολλές φορές στην εκπομπή της και τον οποίο αποκαλούσε «boyfriend». Ο Tayt έφυγε στις 26 Σεπτεμβρίου, μετά από επιπλοκές μόλυνσης, κατά τη διάρκεια της μάχης του με τον καρκίνο, σε ηλικία 19 ετών.





Σε βίντεο στο Instagram, η Ellen είπε: «Είχαμε έναν πολύ ξεχωριστό άνθρωπο· νόμιζε ότι ήμουν η κοπέλα του, οπότε του είπα ότι είναι ο φίλος μου». Πρόσθεσε ότι ο Tayt έφερνε «ζωή και γέλιο» όπου κι αν βρισκόταν και έκλεισε λέγοντας: «Θα μου λείψει»

27.09.2025, 12:30