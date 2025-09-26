«Η τράπεζα της γιαγιάς και του παππού»: Ο ρόλος τους ως αόρατη κινητήριος δύναμη των περισσότερων οικογενειών
«Η τράπεζα της γιαγιάς και του παππού»: Ο ρόλος τους ως αόρατη κινητήριος δύναμη των περισσότερων οικογενειών
Πέρα από μαγείρεμα και babysitting προσφέρουν και οικονομική υποστήριξη στα παιδιά και τα εγγόνια τους, όπως γνωρίζουμε εκ πείρας και επιβεβαιώνει ένα νέο ρεπορτάζ των Times.
Οι παππούδες και οι γιαγιάδες ανέκαθεν υποστήριζαν τα παιδιά και τα εγγόνια τους στην Ελλάδα, ενίοτε καλύπτοντας κενά στις παροχές από το κράτος και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, ωστόσο αυτό το φαινόμενο τα τελευταία χρόνια, με το ολοένα αυξανόμενο κόστος ζωής και τη στεγαστική κρίση, παίρνει τεράστιες διαστάσεις διεθνώς.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα