«Η τράπεζα της γιαγιάς και του παππού»: Ο ρόλος τους ως αόρατη κινητήριος δύναμη των περισσότερων οικογενειών

Οι παππούδες και οι γιαγιάδες ανέκαθεν υποστήριζαν τα παιδιά και τα εγγόνια τους στην Ελλάδα, ενίοτε καλύπτοντας κενά στις παροχές από το κράτος και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, ωστόσο αυτό το φαινόμενο τα τελευταία χρόνια, με το ολοένα αυξανόμενο κόστος ζωής και τη στεγαστική κρίση, παίρνει τεράστιες διαστάσεις διεθνώς.