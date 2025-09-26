«Έχουμε και Λέμε»: Η νέα ελίτ τρώει organic από κεραμικά πιάτα
Η πολυτέλεια μεταμορφώνεται: από τη χλιδή στην αυθεντικότητα και την απλότητα.
Κάποτε πολυτέλεια σήμαινε αστακοί, χαβιάρι και πεντάστερα ξενοδοχεία. Μια οικονομική κρίση και μια πανδημία μετά, η νέα ελίτ μιλάει τη γλώσσα της «αυθεντικότητας».
Από τα προϊόντα αργής ωρίμανσης και τα handmade είδη σπιτιού μέχρι τα βιοκλιματικά καταλύματα και τη slow living φιλοσοφία, το νέο ταξικό flex είναι η επιτηδευμένη απλότητα. Η Ελιάνα Χρυσικοπούλου αναλύει την τάση της νέας εποχής.
