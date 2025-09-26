«Έχουμε και Λέμε»: Η νέα ελίτ τρώει organic από κεραμικά πιάτα

Κάποτε πολυτέλεια σήμαινε αστακοί, χαβιάρι και πεντάστερα ξενοδοχεία. Μια οικονομική κρίση και μια πανδημία μετά, η νέα ελίτ μιλάει τη γλώσσα της «αυθεντικότητας».Από τα προϊόντα αργής ωρίμανσης και τα handmade είδη σπιτιού μέχρι τα βιοκλιματικά καταλύματα και τη slow living φιλοσοφία, το νέο ταξικό flex είναι η επιτηδευμένη απλότητα. Η Ελιάνα Χρυσικοπούλου αναλύει την τάση της νέας εποχής.