«Έχουμε και Λέμε»: Η νέα ελίτ τρώει organic από κεραμικά πιάτα
MARIE CLAIRE

«Έχουμε και Λέμε»: Η νέα ελίτ τρώει organic από κεραμικά πιάτα

Η πολυτέλεια μεταμορφώνεται: από τη χλιδή στην αυθεντικότητα και την απλότητα.

«Έχουμε και Λέμε»: Η νέα ελίτ τρώει organic από κεραμικά πιάτα
Κάποτε πολυτέλεια σήμαινε αστακοί, χαβιάρι και πεντάστερα ξενοδοχεία. Μια οικονομική κρίση και μια πανδημία μετά, η νέα ελίτ μιλάει τη γλώσσα της «αυθεντικότητας».

Από τα προϊόντα αργής ωρίμανσης και τα handmade είδη σπιτιού μέχρι τα βιοκλιματικά καταλύματα και τη slow living φιλοσοφία, το νέο ταξικό flex είναι η επιτηδευμένη απλότητα. Η Ελιάνα Χρυσικοπούλου αναλύει την τάση της νέας εποχής.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης