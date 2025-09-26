Άνοιξη 2026: Χάντρες, παγιέτες και χνουδωτές λεπτομέρειες στολίζουν τις πιο αγαπημένες τσάντες του οίκου Fendi
Για γυναίκες με γκαρνταρόμπες γεμάτες χρώμα και λάμψη.
Από το επεισόδιο της τρίτης σεζόν του Sex and the City «What Goes Around Comes Around», οι τσάντες της Fendi έγιναν το απόλυτο φετίχ των style extroverts. Γυναίκες σαν την Carrie Bradshaw, με γκαρνταρόμπες γεμάτες χρώμα και λάμψη, δεν τις αποχωρίζονταν ποτέ.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
