Άνοιξη 2026: Χάντρες, παγιέτες και χνουδωτές λεπτομέρειες στολίζουν τις πιο αγαπημένες τσάντες του οίκου Fendi
Άνοιξη 2026: Χάντρες, παγιέτες και χνουδωτές λεπτομέρειες στολίζουν τις πιο αγαπημένες τσάντες του οίκου Fendi

Για γυναίκες με γκαρνταρόμπες γεμάτες χρώμα και λάμψη.

Άνοιξη 2026: Χάντρες, παγιέτες και χνουδωτές λεπτομέρειες στολίζουν τις πιο αγαπημένες τσάντες του οίκου Fendi
Από το επεισόδιο της τρίτης σεζόν του Sex and the City «What Goes Around Comes Around», οι τσάντες της Fendi έγιναν το απόλυτο φετίχ των style extroverts. Γυναίκες σαν την Carrie Bradshaw, με γκαρνταρόμπες γεμάτες χρώμα και λάμψη, δεν τις αποχωρίζονταν ποτέ. 

