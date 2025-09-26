Τι σημαίνει το όνομα Rocki που έδωσε η Ριάνα στην κόρη της

Στις 24 Σεπτεμβρίου, η Rihanna και ο σύντροφός της, A$AP Rocky, ανακοίνωσαν τη γέννηση του τρίτου τους παιδιού, ενός κοριτσιού που ονομάστηκε Rocki Irish Mayers.Η μικρή γεννήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου και το όνομά της εντάσσεται στην οικογενειακή «παράδοση» που θέλει όλα τα παιδιά – όπως και οι ίδιοι οι γονείς – να έχουν ονόματα που ξεκινούν από το γράμμα R.Τα μεγαλύτερα παιδιά του ζευγαριού, ο RZA, 3 ετών, και ο Riot, 2 ετών, φέρουν και αυτά ονόματα με αρχικό γράμμα το R. Ο RZA πήρε το όνομά του από τον θρυλικό ράπερ των Wu-Tang Clan, RZA (Robert Fitzgerald Diggs), ενώ ο Riot Rose ονομάστηκε έτσι από τραγούδι του A$AP Rocky.Το όνομα της νεογέννητης Rocki αποτίει φόρο τιμής στον πατέρα της, καθώς αποτελεί παραλλαγή του ονόματός του, Rocky (νομικό όνομα: Rakim Mayers). Στη δεύτερη φωτογραφία που μοιράστηκε η Rihanna με αφορμή τη γέννηση της κόρης της, εμφανίζονται ένα μικροσκοπικό ζευγάρι ροζ σατέν γάντια του μποξ – μια λεπτομέρεια που πολλοί ερμηνεύουν ως αναφορά στον κινηματογραφικό χαρακτήρα Rocky Balboa, που ενσάρκωσε ο Sylvester Stallone.