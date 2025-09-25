Kate Bosworth: Το άρωμα που φοράει καθημερινά ξυπνά την αίσθηση της ελευθερίας και της περιπέτειας
Το ίδιο άρωμα είναι το αγαπημένο και της Rosie Huntington-Whiteley.
Η Kate Bosworth είναι από εκείνες τις γυναίκες που μοιάζουν να έχουν βρει τη χρυσή τομή ανάμεσα στη φυσικότητα και την κομψότητα. Το στιλ της είναι διακριτικό, αλλά πάντα με χαρακτήρα και αυτό αντικατοπτρίζεται και στην επιλογή του αρώματός της.
Εδώ και χρόνια δηλώνει πιστή στο Gypsy Water του σουηδικού οίκου Byredo. Η ηθοποιός έχει περιγράψει τα αρώματα του οίκου ως «όμορφα και σύνθετα, σέξι και αθώα», λέγοντας πως μένει πιστή όταν βρίσκει κάτι που αγαπά πραγματικά. Και πράγματι, το Gypsy Water φαίνεται να έχει αυτή τη σπάνια ισορροπία αφού είναι φρέσκο, οικείο, με βάθος, χωρίς να γίνεται ποτέ βαρύ.
