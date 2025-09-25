​Οι Ταλιμπάν ξεκίνησαν εκστρατεία κατά των κρυφών ινστιτούτων ομορφιάς στο Αφγανιστάν

Οι Ταλιμπάν εξέδωσαν εντολή που στοχεύει τα παράνομα ινστιτούτα ομορφιάς τα οποία συνεχίζουν να λειτουργούν μυστικά σε διάφορες περιοχές του Αφγανιστάν. Οι γυναίκες που τα διαχειρίζονται προειδοποιούνται ότι έχουν προθεσμία ενός μήνα να σταματήσουν τη δραστηριότητά τους, διαφορετικά θα συλληφθούν.Επισήμως, όλα τα ινστιτούτα ομορφιάς στη χώρα έκλεισαν τον Αύγουστο του 2023, όταν η νέα διοίκηση απαγόρευσε τη λειτουργία περίπου 12.000 επιχειρήσεων, αφήνοντας χωρίς εργασία περισσότερες από 50.000 επαγγελματίες αισθητικούς, όλες γυναίκες. Παρ’ όλα αυτά, αρκετά από αυτά τα ινστιτούτα συνέχισαν να λειτουργούν παράνομα και διακριτικά μέσα σε τοπικές κοινότητες.Σήμερα, οι Ταλιμπάν δηλώνουν αποφασισμένοι να εξαλείψουν οριστικά αυτή την υπόγεια δραστηριότητα. Έχουν ήδη αποστείλει επίσημες εντολές σε τοπικούς ηγέτες και πρεσβύτερους σε όλη τη χώρα, ζητώντας να εντοπίζουν και να αναφέρουν στις «αστυνομίες ηθών και αρετής» όσα ινστιτούτα λειτουργούν εν κρυπτώ και τις γυναίκες που βρίσκονται πίσω από αυτά.Η 38χρονη Frestha, μητέρα τριών μικρών παιδιών, αποκάλυψε στον Guardian ότι συνεχίζει να λειτουργεί το δικό της ινστιτούτο ομορφιάς κρυφά από τότε που επιβλήθηκε η απαγόρευση, επειδή απλώς δεν είχε άλλη επιλογή για να ζήσει.«Όταν οι Ταλιμπάν έκλεισαν τα σαλόνια ομορφιάς, ήμουν η μόνη που έφερνε χρήματα στο σπίτι. Ο άντρας μου ήταν άρρωστος και είχα τρία παιδιά να θρέψω», εξήγησε.