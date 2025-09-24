Έλιοτ Πέιτζ: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση με τη νέα σύντροφό του μετά τη φυλομετάβαση
MARIE CLAIRE

Έλιοτ Πέιτζ: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση με τη νέα σύντροφό του μετά τη φυλομετάβαση

Την Julia Shiplett, γνωστή κυρίως από τον ρόλο της στο «Overcompensating»

Έλιοτ Πέιτζ: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση με τη νέα σύντροφό του μετά τη φυλομετάβαση
Το ντεμπούτο του στο κόκκινο χαλί έκανε ένα νέο ζευγάρι της σοουμπίζ, ο Elliot Page με την Julia Shiplett, γνωστή κυρίως από τον ρόλο της στο «Overcompensating». Πόζαραν αγκαλιά στους φωτογράφους στην πρεμιέρα της ταινίας μικρού μήκους του Gucci, «The Tigeer».

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης