Tι είναι ο κανόνας 2 -2- 2 που υπόσχεται να αναβαθμίσει τη σχέση σας

Είναι υπέροχο να βρίσκει κανείς έναν ρυθμό μέσα στη σχέση, όμως με τον καιρό αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια αίσθηση ρουτίνας ή ακόμα και στο να χαθεί η «σπίθα» ανάμεσα στο ζευγάρι. Για να διατηρήσουν τη σχέση τους ευτυχισμένη, ζωντανή και υγιή, πολλά ζευγάρια εφαρμόζουν τον «κανόνα 2-2-2», που έχει γίνει viral στο TikTok.Στην πλατφόρμα, η δημιουργός @gem_raye έδειξε τον εαυτό της να ετοιμάζεται για ραντεβού με τον αρραβωνιαστικό της. «Ακολουθούμε τον κανόνα 2-2-2», είπε στο video. «Ένα ραντεβού κάθε δύο εβδομάδες, μια απόδραση για Σαββατοκύριακο κάθε δύο μήνες και ένα ταξίδι κάθε δύο χρόνια».Οι δυο τους οργανώνουν εναλλάξ τις εξόδους και φροντίζουν να εκπλήσσουν ο ένας τον άλλον, θεωρώντας ότι αυτή η τακτική είναι βασική για να διατηρείται η σύνδεση μεταξύ τους ζωντανή.Όταν δημοσιεύτηκε το συγκεκριμένο TikTok, είχαν ήδη εφαρμόσει τον κανόνα 2-2-2 για έξι μήνες και, όπως τόνισε η ίδια, πραγματικά βοηθούσε να κρατούν τη σχέση τους συναρπαστική. Πρόκειται για ένα απλό «τρικ», που όμως λειτουργεί εξαιρετικά.Σύμφωνα με την Rebecca Howard Eudy, Ph.D., LMHC, σεξοθεραπεύτρια και σύμβουλο ψυχικής υγείας εξειδικευμένη στις σχέσεις, είναι εξαιρετικά συνηθισμένο τα ζευγάρια να πέφτουν σε ρουτίνα, ειδικά έπειτα από μερικά χρόνια σχέσης.«Αυτό μπορεί να εκδηλωθεί ως άγχος, πλήξη, ευερεθιστότητα, έλλειψη χρόνου ή απώλεια της προτεραιότητας που δίνεται στη σχέση», αναφέρει σε συνέντευξή της στο Bustle. «Καμιά φορά, νιώθετε σαν δυο καράβια που περνούν τη νύχτα το ένα δίπλα από το άλλο χωρίς να συναντιούνται. Με άλλα λόγια, αντί να συνδεθείτε και να απολαύσετε τη συντροφιά ο ένας του άλλου, καταλήγετε να λειτουργείτε μηχανικά. Ο κανόνας 2-2-2 είναι ένας τρόπος να αποτρέψετε αυτή την απόσταση».