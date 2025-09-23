«Ποτέ δεν πίστευα πως ήμουν όμορφη»: Πώς η Jane Birkin μετέτρεψε την ανασφάλεια σε διαχρονικό στιλ
Ήταν από τα πρώτα street style icons, αλλά πίσω από τις αφέλειες και το έντονο eyeliner, υπήρχε πάντα κάτι πιο βαθύ.
ΗJane Birkin δεν ακολούθησε ποτέ τα κλασικά πρότυπα ομορφιάς. Από μικρή ένιωθε πως δεν ταιριάζει στα παραδοσιακά πρότυπα, ειδικά σε σύγκριση με τη μητέρα και την αδερφή της, που θεωρούνταν πιο «κλασικά όμορφες». Παρόλα αυτά, μέσα από αυτή τη διαφορετικότητα γεννήθηκε ένα από τα μεγαλύτερα style και beauty icons του αιώνα.
Όταν πρωτοεμφανίστηκε στη δεκαετία του 1960, τα πρότυπα ομορφιάς ήταν πιο θηλυκά και με έντονες καμπύλες. Η Jane, όμως, δεν είχε αυτή τη σιλουέτα. Αντίθετα, με την αδύνατη φιγούρα της και τα χαρακτηριστικά της που θύμιζαν περισσότερο μικρό κορίτσι παρά ενήλικη γυναίκα, δημιούργησε το δικό της στιλ.
«Όταν ήμουν μικρή, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα με θεωρούσαν όμορφη. Πίστευα ότι ήμουν θαμπή, άχρωμη, και ότι δεν είχα τίποτα το ιδιαίτερο. Ένιωθα πάντα ότι υστερούσα. Η μητέρα μου έμοιαζε με σταρ του σινεμά, ενώ εγώ έμοιαζα με τον πατέρα μου. Στο σχολείο με κορόιδευαν: “μισό κορίτσι, μισό αγόρι”, επειδή δεν είχα στήθος. Δεν ένιωθα ποτέ πως ταίριαζα»
Έγινε το σύμβολο μιας νέας, ανεπιτήδευτης ομορφιάς που πολλοί θαύμασαν.
