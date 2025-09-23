Η Μόνικα Μπελούτσι μίλησε για τον χωρισμό της από τον Τιμ Μπάρτον - Τι είπε λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωσή τους

ΗMonica Bellucci και Tim Burton ανακοίνωσαν πρόσφατα ότι δεν είναι πια ζευγάρι. «Με βαθύ σεβασμό και φροντίδα ο ένας για τον άλλον, η Monica Bellucci και ο Tim Burton αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους», ανέφερε η ανακοίνωση που έδωσαν στη δημοσιότητα μέσω του πρακτορείου AFP την Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου.Η διατύπωση της δήλωσης υποδηλώνει ότι ο χωρισμός ήταν συναινετικός — κάτι που επιβεβαίωσε και η ίδια η Bellucci σε συνέντευξή της στη Vogue Italia, την πρώτη της μετά την επιβεβαίωση του τέλους της σχέσης τους.«Υπάρχουν δρόμοι που, κάποια στιγμή, συναντιούνται για να πορευτούν μαζί, αλλά έπειτα χωρίζουν ξανά», είπε. «Ο δικός μου δρόμος και του Tim συναντήθηκαν για ένα κοινό ταξίδι, κι έπειτα χωρίσαμε. Όσο όμως ζω, ο Tim θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου».