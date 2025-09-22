H Μπλέικ Λάιβλι ανέβασε φωτογραφίες από τα γυρίσματα του Gossip Girl - Πώς ήταν 18 χρόνια πριν

ΗBlake Lively νιώθει νοσταλγία καθώς γιορτάζει μια ξεχωριστή επέτειο γενεθλίων. Την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, η ηθοποιός ανέβασε μια ανάρτηση στο Instagram για να γιορτάσει τα 18 χρόνια από την πρεμιέρα της επιτυχημένης σειράς Gossip Girl.Έφερε στη μικρή οθόνη τη Serena van der Woodsen στη δημοφιλή σειρά, η οποία έκανε πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο του 2007. Διατήρησε τον πρωταγωνιστικό της ρόλο μαζί με τους συμπρωταγωνιστές Leighton Meester, Penn Badgley, Chace Crawford και Ed Westwick, μέχρι και την έκτη και τελευταία σεζόν, που προβλήθηκε το 2012.Στο Instagram μοιράστηκε πλήθος φωτογραφιών από τα παρασκήνια της σειράς, παρέα με την παρέα του Upper East Side.«Το καλοκαίρι που το Gossip Girl έκλεισε τα 18…», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.Συνέχισε γράφοντας: «Αυτή η σειρά ήταν το πανεπιστήμιό μου. Ήταν η εκπαίδευσή μου, η κοινωνική μου ζωή, η σκληρή δουλειά μου, τα ξενύχτια και τα πρωινά ξυπνήματα, ο δάσκαλός μου. Η Νέα Υόρκη και τα Silvercup Studios (και κάποιες φορές το Παρίσι) ήταν το campus μου για ΕΞΙ χρόνια. Τόσες πολλές αναμνήσεις. Τι δεκαετία. Τι πανεπιστήμιο».