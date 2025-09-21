Χιλιάδες κόσμου γιόρτασαν τα 250 χρόνια από τη γέννηση της Jane Austen (εικόνες)

Πάνω από 3.000 επισκέπτες από όλο τον κόσμο βρέθηκαν φέτος στο Bath της Αγγλίας για το μεγαλύτερο και μακροβιότερο φεστιβάλ αφιερωμένο στην Jane Austen, το οποίο γιόρτασε τα 250 χρόνια από τη γέννηση της συγγραφέα.Η πόλη μετατράπηκε για 10 ημέρες σε ένα ζωντανό σκηνικό εμπνευσμένο από τη λογοτεχνική της κληρονομιά, με δραστηριότητες όπως περίπατοι, παραστάσεις, σεμινάρια, χοροί, και το εμβληματικό Grand Regency Costumed Promenade.Το φεστιβάλ διεξήχθη από τις 13 έως τις 21 Σεπτεμβρίου, με ένα πυκνό πρόγραμμα που περιλάμβανε μεταξύ άλλων το θεσμικό Regency Ball, προβολές, περιπάτους με ξεναγό, ομιλίες, θεματικές αγορές (author fayres) και παραδοσιακά μαθήματα χορού.