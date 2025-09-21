Αυτό ήταν το αγαπημένο πρωινό της πριγκίπισσας Diana

Λένε πως πρέπει να τρως πρωινό σαν βασιλιάς (ή βασίλισσα), μεσημεριανό σαν πρίγκιπας και βραδινό σαν φτωχός. Όπως φαίνεται η πριγκίπισσα Diana ήξερε πώς να ξεκινά σωστά τη μέρα της.Πάντα μπροστά από την εποχή της, η Diana λάτρευε ένα νόστιμο, υγιεινό και σχετικά άγνωστο τότε γεύμα, που αργότερα έγινε σημαντική τάση στο πρωινό – και το πιθανότερο είναι ότι το έχετε δοκιμάσει και εσείς.Ο πρώην προσωπικός της σεφ, Darren McGrady, αποκάλυψε πρόσφατα τις γευστικές λεπτομέρειες του τι περιείχε το μενού της και πώς ανακάλυψε αυτό το πρωινό σχεδόν δύο δεκαετίες πριν από τους περισσότερους. Τι ήταν;Η Diana ήταν από τις πρώτες που δοκίμασαν τα λεγόμενα «overnight oats» (νιφάδες βρώμης που μουλιάζουν όλο το βράδυ). Ο McGrady, ο οποίος μαγείρευε για την πριγκίπισσα στο Ανάκτορο του Kensington από το 1993 έως το 1997, ανέβασε πρόσφατα ένα βίντεο στο YouTube, δείχνοντας τι της ετοίμαζε τακτικά.«Όταν έγινα ο σεφ της πριγκίπισσας Diana, είχε αρχίσει να ξαναβρίσκει τον εαυτό της», λέει ο McGrady. «Ήταν προστάτιδα 119 φιλανθρωπικών οργανώσεων, γυμναζόταν τρεις φορές την εβδομάδα και ήταν στην καλύτερη φυσική κατάσταση της ζωής της. Μου είχε πει: “Darren, εσύ θα φροντίζεις τα λιπαρά και εγώ θα φροντίζω τους υδατάνθρακες στο γυμναστήριο.” Αυτό σήμαινε πως πλέον έτρωγε υγιεινά, και το αγαπημένο της πρωινό ήταν κάτι που λεγόταν overnight oats».